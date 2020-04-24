Половодье закончилось: Волжская ГЭС снизила сбросы

24 Апр 2020 2020-04-24T21:06:58+03:00

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Половодье в этом году пришло в Волгоград рано и внезапно. «Большая вода», которую обычно Волжская ГЭС спускает в мае, хлынула в Волгу 13 апреля. С этого дня на гидроэлектростанции стали сбрасывать воду в объемах 25000-25500 кубометров в секунду. И хотя многие рыбаки схватились за голову, зная, что для нереста рыбы вода еще очень холодная, такое раннее половодье – мера вынужденная. Как поясняют в пресс-службе Волжской ГЭС, в первом квартале суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме более чем в 2 раза превысил норму (58,8 км³ при норме 23,5 км³).

Да, вода зашла во все ерики Волго-Ахтубинской поймы, но уже с 17 апреля Волжская ГЭС постепенно снижать сбросы. А сегодня сообщили, что с 26 апреля по 10 мая среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС и вовсе снизятся до 16000 ± 500 кубометров в секунду. Такие режимы установили для Волгоградского гидроузла специалисты Росводресурсов. Правда, с припиской – «режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки».

ИСТОЧНИК KP.RU