2020-04-24T20:44:56+03:00
Политика

Военные вылили восемь тонн дезинфицирующего раствора на волгоградский завод

Отряд РХБ обработал цеха и здания «Красного Октября»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Минобороны РФ.Фото с сайта Минобороны РФ.
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Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) помогает Волгограду с дезинфекцией в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Военные уже обработали Тракторный завод, а потом перебрались на Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь». Обработали не только цеха, но и все административные здания.

- С применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1 военнослужащие в костюмах «Нерехта» выполнили обработку специальным раствором ДТС-ГК около 17 тысяч квадратных метров фасадов зданий, рабочих мест в цехах, административных помещений, прилегающих к зданиям дорог и территории. При дезинфекции было израсходовано около восьми тонн дезинфицирующего раствора, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

И на этом военные не остановятся. В течение недели они проведут санобработку еще трех предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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