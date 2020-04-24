2020-04-24T19:38:48+03:00
Происшествия

С моста Волжской ГЭС сорвался рабочий, выполнявший ремонт

Мужчину с места ЧП увезла «скорая помощь»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Говорят у мужчины во время работы на мосту случился приступ эпилепсии.Говорят у мужчины во время работы на мосту случился приступ эпилепсии.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Вечером 24 апреля сквозь поток машин, которые плотными рядами стоят в пробке на мосту Волжской ГЭС, долго пробивалась «скорая помощь». Медики торопились к месту ЧП, которое случилось как раз на участке мостового перехода, где ведутся ремонтные работы. Один из рабочих не удержался и рухнул с моста вниз. Как рассказал «КП-Волгоград» собственный источник, у мужчины при проведении работ случился приступ эпилепсии, поэтому он и сорвался.

На момент, когда врачи таки добрались до пострадавшего, он еще был жив. Его в срочном порядке госпитализировали. Сейчас за его жизнь борются медики.

Напомним, на Волжской ГЭС уже второй год идет масштабный ремонт. На данный момент работы ведутся сразу на двух участках. Рабочие уже смотрировали девормационные швы на подвижных опорах, а сейчас бетонируют консольную часть плиты и сточный треугольник. Еще одна бригада параллельно монтирует перильное ограждение. Специалисты работают как в верхней, так и в нижней части моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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