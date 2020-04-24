Коронавирус в Волгограде: палатки первичного осмотра поставили у 9 больниц

24 Апр 2020 2020-04-24T17:11:13+03:00

По мнению властей это сократит время с момента доставки коронавирусного пациента по «скорой» до получения им помощи

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Еще неделю назад у коронавирусных госпиталей, в которые превратили больницы Волгограда, начали устанавливать армейские палатки. А потом и у многопрофильных больниц. Сейчас они появились у девяти медучреждений. Нет, больных там держать не будут. Лишь принимать. Это - отделения первичного осмотра. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, практика организации «фильтров» применена впервые. Это сократит время ожидания в очереди на больничную койку, если поток пациентов с коронавирусом возрастет. Скорым также не придется ждать в очереди, а больным лежать по несколько часов в карете. Можно будет «отсеять» пациентов с коронавирусом на входе в простую больницу.

Сейчас армейские палатки развернули у больниц №1, №4, №5, №12, №16, у областной больницы №3 и детской №8, у областного наркодиспасера и госпиталя ветеранов войн. На очереди еще две больницы в Волжском и одна в Волгограде. В первичных отделениях будут сортировать больных, а также брать мазок на коронавирус. Внутри каждой палатки - восемь коек, системы подачи кислорода, отопление, вентиляция. А медики пока на учениях отрабатывают алгоритм действий.

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ИСТОЧНИК KP.RU