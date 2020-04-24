В Волгограде задержали руководителя управления молодежной политики филиала РАНХиГС Владимира Шипулина

24 Апр 2020 2020-04-24T16:35:20+03:00

Владимир Шипулин занимался молодежной политикой и в вузе, и в своей общественной организации. Фото: соцсети

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Пока ГУ МВД по Волгоградской области воздерживается от комментариев по этому уголовному делу. 23 апреля по подозрению в мошенничестве задержали Владимира Шипулина, руководителя управления молодежной политики филиала РАНХиГС.

- 23 апреля 2020 года в Волгоградском институте управления действительно прошли оперативно-следственные мероприятия. Мы не располагаем деталями дела. Администрация филиала готова активно сотрудничать с правоохранительными органами в целях установления истины» – сообщили в пресс-службе волгоградского филиала РАНХиГС.

Вместе с Владимиром Шипулиным по делу проходит и Анастасия Малая. Они работали в управлении молодежной политики вуза и также являлись учредителем региональной общественной спортивно-творческой, гражданско-патриотической организации «Академия Успеха», которая занималась многими молодежными проектами в городе. Возможно, с одним из таких проектов и связано уголовное дело. Но точнее смогут сказать только следователи.

Имя Владимира Шипулина еще летом связывали с конфликтом внутри вуза между студенческим союзом и Игорем Тюменцевым, который был на тот момент директором. После жалоб на руководство в учебное заведение приехали с проверками из Москвы. Как итог – с сентября в филиале РАНХиГС новый руководитель, а Владимир Шипулин, который поддерживал студентов, остался на своей должности.

ИСТОЧНИК KP.RU