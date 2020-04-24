2020-04-24T14:47:54+03:00
Общество

«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 16 волгоградских ФАПов

В 2020 году подключили к сетям 29 объектов здравоохранения в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия
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С начала 2020 года специалисты «Россети Юг» подключили к электросетям 29 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в четырех регионах страны. Лидером уже второй год остается Волгоградская область - только с начала года обеспечены электроэнергией 16 сельских медучреждений. Еще 13 медпунктов подключили в Ростовской и Астраханской и областях, а также в Калмыкии.

Мощность технологического присоединения каждого ФАПа составляет от 8 до 15 кВт. Этого достаточно для работы медицинского оборудования, освещения кабинетов и прилегающей территории. Часть медпунктов строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в отдаленных поселках, которые от ближайших больниц могут отделять десятки километров. Поэтому помимо подключения электроэнергии строят воздушные линии электропередачи с использованием безопасного самонесущего изолированного провода, устанавливают уличные фонари, приборы учета, делают электропроводку внутри зданий.

- Технологическому присоединению социально значимых объектов мы уделям особое внимание. Для упрощения процедур появились дистанционные сервисы, есть возможность получить личные консультации у руководителей филиалов по данному направлению, - отметил генеральный директор компании Борис Эбзеев.

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Подать заявку на технологическое присоединение можно заочно через портал электросетевых услуг, по Skype можно получить личную консультацию с помощью интернет-сервиса «День потребителя». Получить информацию также можно на «горячей линии» - 8 800 220 0 220 (звонок бесплатный).

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