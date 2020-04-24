В Волжском бизнесмен завысил цену на оборудование для школы на 100 тысяч рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T14:18:35+03:00

Его будут судить за мошенничество

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В суд города Волжского ушло уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины. Владельца небольшой компании обвиняют в мошенничестве. Волжанин решил нажиться на школе.

Общеобразовательное учреждение по требованию госпожнадзора решило смонтировать противопожарный водопровод. За работу взялась одна из коммерческих фирм города. Правда, уже после того, как фирма получила деньги, выяснилась, что директор завысил стоимость работ на 100 тысяч рублей. То есть выполнил не полный объем, указанный в подряде. Деньги волжанин забрал себе на личные нужды. А противопожарный водопровод пришлось доделывать.

Расследование уголовного дела проводило Следственное управление полиции. Они смогли собрать необходимые доказательства для подписи прокурора и передачи дела в суд.

- Теперь мужчине предстоит ответить за мошенничество, - пояснили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU