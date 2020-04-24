В Волгограде станции подземки вновь закроют на дезинфекцию

24 Апр 2020 2020-04-24T14:04:52+03:00

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На станциях волгоградского метротрама в выходные вновь устроят большую мойку. Очередная санитарная обработка «подземки» пройдет 25 и 26 апреля 2020 года. Проводить дезинфекцию будут в закрытом режиме препаратами длительного действия. Из-за этого в городе на два дня полностью остановят движение скоростных трамваев. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии,«Метроэлектротранс» проведет комплексную дезинфекцию подземных линий и станций. А на проходящие по тем спецмаршрутам линии выпустят больше троллейбусов. Ходить весь общественный транспорт в Волгограде будет по традиции выходных дней в самоизоляции только утром и вечером – с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до 20.00.

В субботу 25 апреля и в воскресенье 26 апреля 2020 дополнительные машины выпустят на спецмаршрут троллейбуса №8 «Спартановка - Тулака», расписание составлено с интервалом в 7 минут. А там, где у троллейбусов №8 и №9 есть пересечение маршрута, интервал движения будет всего около трех минут.

С понедельника 27 апреля автобусы, трамваи и троллейбусы на спецмаршрутах Волгограда вновь будут ходить до 12.00. После каждого рейса салоны обрабатывают хлорным раствором - протирают поручни, терминалы, пассажирские сиденья, двери и стекла. А по окончанию смены трамвая и троллейбусам устраивают полную мойку и дезинфекцию. Обрабатывают и павильоны на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU