В Волгограде диагностические центры с трудом успевают обрабатывать анализы на COVID-19

24 Апр 2020 2020-04-24T14:44:14+03:00

Тестов приходится делать каждый день все больше и больше.

Пациенты жалуются, что долго находятся в неведении, положительный или отрицательный у них результат

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В Волгоградской области число пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 186 человек. За последние сутки +21. В больницах 549 человек, дома под наблюдением врачей 2292. И всем им постоянно делают тесты на коронавирус. Пациенты больниц жалуются, что долго сидят в неведении, не заня результатов тех анализов, которые у них взяли. Кто-то говорит про 5 дней, кто-то еще больше. На брифинге заместитель главного санитарного врача области Ирина Климина опровергла эту информацию:

- Все немного не так. Все заборы материалов происходят строго в те дни, которые определены федеральной службой Роспотребнадзора, и доставляются в зависимости от маршрутизации в ту или иную лабораторию. Исследование занимает до двух суток с учетом выписки результатов. Еще раз вчера об этом разговаривали, чтобы все лаборатории доставляли результаты вовремя.

Ежедневно тесты на COVID-19 делают сотням людей. И необходимость в их проведении с каждый днем только растет. Сейчас проверяют на опасную инфекцию сразу несколько лабораторий: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора», ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2». На днях присоединилась клиника №1 ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России». Также в частном порядке проводят тесты клиники "Диалайн" и "РЖД". Но и у них очереди.

Тестируются медики, тестируются контактные, заболевшие. Лаборатории с трудом справляются с такой нагрузкой. На 22 апреля они провели 18775 исследований на COVID-19. Есть определенная очередность в выполнении исследований. Именно поэтому пациентам приходится ждать по несколько дней для того, чтобы получить результаты. И это многих нервирует и беспокоит.

- Сейчас стоит вопрос с необходимостью дополнительной лабораторной базы, - пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина. Кстати, об этом говорил и Андрей Бочаров, когда 22 апреля проводил заседание оперативного штаба. Нужно больше диагностических центров. И их, скорее всего, будут строить. Особенно при негативном сценарии развития ситуации по эпидемии коронавируса.

Но пока запасов тестов и реактивов хватает, они постоянно пополняются. По словам представителя Роспотребнадзора по Волгоградской области, дефицита быть не должно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/775259" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор: результаты тестов на Covid-19 получаем в течение двух суток.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU