Не справились: уволили главврача Палласовской ЦРБ и больницы в Волжском

24 Апр 2020 2020-04-24T11:15:30+03:00

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В Волгоградской области в один день своих постов лишились сразу же два главных врача региона. Александр Гавва руководил Палласовской ЦРБ. Именно в этом районе произошла крупная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заразились сразу 24 человека. В основном те, кто приехал из Москвы. Больница, видимо, оказалась не готова быстро реагировать на ситуацию. На бумагах красивые цифры, а на деле - отсутствие элементарной организации. Сейчас функцию руководителя выполняет Таисия Игнатченко - заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию.

Лев Орлянский возглавлял Городскую больницу №2 в Волжском. И его увольнение к новой эпидемии отношения не имеет. В адрес медика и на лечебное учреждение поступало много жалоб. Как сообщил «КП-Волгоград» источник в администрации, один из самых серьезных провалов в последнее время – отсутствие отопления в нескольких отделениях, затянувшийся ремонт и разгром. Пациенты мерзли в палатах. Ситуацию предстоит исправлять Ольге Грошевой, заместителю галвного врача по клинико-экспертной работе. До назначения нового руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU