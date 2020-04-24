2020-04-24T12:08:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: плюс 21 заболевший и 2 смерти

На 24 апреля в Волгоградской области число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 186 человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Проверили на коронавирус уже более 19 тысяч волгоградцев.Проверили на коронавирус уже более 19 тысяч волгоградцев.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Каждый день как сводки с фронта приходят данные по новым заболевшим коронавирусом. В Волгограде и области на утро 24 апреля 2020 подтвердили диагноз COVID-19 еще у 21 человека, итоговое количество заразившихся коронавирусом в регионе выросло до 186 человек. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Статистика не радует, хотя в Волгоградской области обстановка с коронавирусом куда менее напряженная, чем во многих других регионах. Такие же цифры в соседней Астраханской области. В целом в России уже более 68 тысяч инфицированных, вылечились от коронавирусной инфекции 5568 человек, умерли 615.

Оперштаб Волгоградской области сообщил еще о двух смертях, итого 5 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

Учитывая плотность населения, главными очагами распространения коронавируса в Волгоградской области на сегодняшний день стали вовсе не самые крупные города. Вслед за Волгоградом (40 заразившихся) идет Палласовский район (23). А второй по величине город Волжский (15) догоняет Николаевский район (12 заболевших, в том числе один умерший). Правда, с данными местного Роспотребнадзора цифры оперштаба по заразившимся коронавирусом несколько расходятся. Как и с федеральной статистикой.

Данные ИЦК.

Данные ИЦК.

В больницах все больше тяжелых больных. Власти Волгоградской области обеспокоены ситуацией с коронавирусом. К концу апреля в регионе планируют ввести цифровые пропуска, а главный санитарный врач рекомендует оперативному штабу ввести дополнительные ограничения режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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