Наркомана поймали за закладкой мефедрона на дачах в Советском районе Волгограда

24 Апр 2020 2020-04-24T10:06:03+03:00

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Наркотики до сих пор остаются выгодным «бизнесом». Полицейские прилагают все усилия, чтобы перекрыть каналы распространения дурмана. Они задерживают дилеров и закладчиков чуть ли не каждый день. На этой неделе им удалось арестовать 22-летнего волгоградца. Они выследили, где он делал закладку, а затем задержали на остановке Нефтяник в Советском районе.

Пакетики с мефедроном он спрятал в одном из дачных массивов на улице Окольная. Их изъяли. Дома во время обыска у молодого человека нашли еще одну партию наркотиков и весы для расфасовки. Сам парень уже несколько лет был наркоманом и в момент задержания находился под «кайфом». Распространением он занялся, чтобы заработать себе на регулярную дозу.

- Теперь волгоградцу грозит до 20 лет тюрьмы за "покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Его арестовали до суда, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU