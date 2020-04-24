В Волгограде подрядчики по гарантии устранят дефекты на дорогах

24 Апр 2020 2020-04-24T09:04:35+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние годы в Волгограде отремонтировали множество дорог. Из них 140 находятся на гарантии – их делали в последние четыре года. Межведомственная комиссия завершила весеннюю проверку обновленного асфальта. Эта зима оказалась доброй для дорожников. Проверка показала, что около 200 километров отремонтированных дорог в нормативном состоянии. А там, где нашли брак и дефекты, по гарантии снова придется поработать подрядчикам - переделка за свой счет. Некачественно отремонтировали в прошлые годы Краснополянскую, Елецкую, проспект Металлургов и другие улицы Волгограда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, дефекты покрытия и колодцев комиссия зафиксировала на отремонтированных три года назад улицах Краснополянской, Кубанской, Елецкой и проезде Дорожников. Из «двухлетних» дорог брак нашли на 51-й Гвардейской – просел колодец, а также на проспекте Металлургов - тоже колодец и на небольшом участке асфальт. Все это дорожники сделают заново.

- Большинство обнаруженных дефектов не влияют на безопасность и комфорт движения, - отмечают в мэрии. К тому же ряд предприятий устраняют брак еще до того, как им выдадут предписание.

В 2020 году в Волгограде отремонтируют около 40 улиц и построят еще несколько новых.

ИСТОЧНИК KP.RU