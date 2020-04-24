Волгоградские пожарные стали байкерами, чтобы еще быстрее приезжать на пожары

24 Апр 2020 2020-04-24T08:41:43+03:00

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В Волгоградской области с начала апреля действует особой противопожарный режим. Горит степь, горят дачные домики. Большой степной пожар начинается с небольшого костра. Беды можно было бы избежать, если справиться с огнем в самом начале. Для этого с 1 апреля на территории Волгоградской области действуют мотогруппы экстренного реагирования ГУ МЧС по Волгоградской области. Они патрулируют территории. При поступлении информации о возгорании растительности, моментально выезжают на место и справляются с небольшим пожаром еще до прибытия основных сил.

Кроме оборудования для тушения огня у пожарных-байкеров есть с собой и аптечка. Так что их помощь пригодится и при ДТП, когда «скорая» еще не приехала.

- Двухколесный транспорт позволяет максимально сократить время прибытия на место аварии даже в часы-пик, - пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU