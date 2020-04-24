Волгоградские пожарные стали байкерами, чтобы еще быстрее приезжать на пожары
В Волгоградской области с начала апреля действует особой противопожарный режим. Горит степь, горят дачные домики. Большой степной пожар начинается с небольшого костра. Беды можно было бы избежать, если справиться с огнем в самом начале. Для этого с 1 апреля на территории Волгоградской области действуют мотогруппы экстренного реагирования ГУ МЧС по Волгоградской области. Они патрулируют территории. При поступлении информации о возгорании растительности, моментально выезжают на место и справляются с небольшим пожаром еще до прибытия основных сил.
Кроме оборудования для тушения огня у пожарных-байкеров есть с собой и аптечка. Так что их помощь пригодится и при ДТП, когда «скорая» еще не приехала.
- Двухколесный транспорт позволяет максимально сократить время прибытия на место аварии даже в часы-пик, - пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU