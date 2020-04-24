2020-04-24T08:39:03+03:00
Общество

90-летней жительнице Фролово ко Дню Победы оформили гражданство

Пожилая женщина перебралась из-за рубежа к дочери в Волгоградскую область еще в 2015 году
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полицейские помогли пожилой женщине получить гражданство в кратчайшие сроки.Полицейские помогли пожилой женщине получить гражданство в кратчайшие сроки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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На то, чтобы получить паспорт гражданина РФ, у приехавших из-за рубежа, пусть даже из бывших союзных республик, уходят годы. Одной из таких переселенцев стала 90-летняя бабушка, которая перебралась к дочери в Волгоградскую область. В канун Дня Победы полицейские во Фролово помогли пожилой женщине получить гражданство в кратчайшие сроки. Как выяснили сотрудники отдела миграции, во время Великой Отечественной, когда Анне Ефимовне было всего 14 лет, она работала на военном авиационном заводе, эвакуированном в Ташкент.

В Россию в семью дочери бабушка переехала еще в 2015 году. С тех пор ветеран труда получила сначала разрешение на временное проживание, затем вид на жительство. И только теперь – российский паспорт. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, пожилая женщина сердечно поблагодарила полицейских за внимание и чуткость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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