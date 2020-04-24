Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 апреля 2020: режим самоизоляции могут ужесточить

24 Апр 2020 2020-04-23T22:11:14+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 апреля 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области ситуация по коронавирусу стабильно сложная. Болеют много и все больше тяжелых случаев. Среди заболевших и старики и молодежь. Мы собрали последние новости по обстановке с коронавирусом в регионе на 24 апреля 2020 года. За сутки заболели еще 20 человек. Таким образом число зараженных COVID-19 достигло 165 человек. В больницах находятся более 500 человек. 128 с подтвержденным диагнозом коронавирус, среди них 7 детей.

К сожалению, представители облздрава сообщили о третьем скончавшимся от коронавируса в Волгоградской области. Это 71-летний мужчина. Известно, что пенсионер ни с кем из контактных не общался, никуда не ездил, из дома не выходил. Почувствовал себя плохо 9 апреля, но только 14 отправился в больницу.

Среди зараженных есть и самый маленький пациент. Ему нет еще и года. Родители были уверены, что у ребенка простое ОРВИ. Но два теста на коронавирус дали положительные результаты. Мама с ребенком сейчас в больнице.

Из-за того, что обстановка по COVID-19 только усугубляется и становится все больше контактных среди заболевших, главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева составила ряд предложений для оперативного штаба. Их цель – ужесточить режим самоизоляции. Теперь все волгоградцы, в семьях которых есть заболевший ОРВИ, обязаны строго соблюдать режим самоизоляции, а работодатель не имеет права пускать их на работу.

Кстати, многие наоборот хотели бы послаблений. Они мечтают о тестах на антитела, когда можно было бы подтвердить невозможность заболеть COVID-19. Но пока подобные тесты в Волгограде и других городах страны не делают. Возможно, в скором времени ситуация поменяется.

Ну а пока всех нарушивших режим штрафуют. Например, одну тысячу рублей заплатит рыбак, который решил половить рыбку на реке Мечетка в Городищенском районе. Всего за сутки патрули составили 18 протоколов.

Их может быть и больше, когда решится вопрос с цифровыми пропусками. Их могут ввести в регионе в конце апреля - начале мая, если обстановка по коронавирусу ухудшится. Об этом говорил Андрей Бочарова. Он дал распоряжение подготовить для этого все необходимое.

ИСТОЧНИК KP.RU