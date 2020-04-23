Волгоградец заплатит тысячу рублей за рыбалку на реке Мечетка во время самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T21:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области продолжаются рейды по проверке соблюдения режима самоизоляции. Полицейские, чиновники, росгвардейцы патрулируют улицы и спрашивают у прохожих документы: уведомление об убытии и паспорт. Если человек спешит на работу, то и справку от работодателя. На этот раз без нужных документов и без уважительных причин из дома вышли 18 человек. Трое – жителей Волгограда. Причем все находились в Ворошиловском районе. Попали на протоколы трое уроженцев Новоаннинского района. Нашли нарушителей в Михайловке, в Котельниковском, .Алексеевском, Среднеахтубинском, Николаевском, Ольховском, Октябрьском и Чернышковском районах. Им предстоит суд за нарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации".

Суды уже начали штрафовать людей. За неделю денежное взыскание получили 87 человек на 96 тысяч рублей. Штраф получил житель Городищенского района. Мужчина отправился на рыбалку на речку Мечетка. Решил самоизолироваться с удочкой в руках на берегу. Но это не прописано в документах. В магазин можно, в парикмахерскую можно и на мусорку можно, а на рыбалку – нет. Итог заседания – тысяча рублей штрафа.

Напомним, на данный момент диагноз коронавирус поставили 165 волгоградцам. За последние сутки он подтвердился у 20 человек. Скончались от COVID-19 три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU