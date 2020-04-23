Около 40 процентов ериков и озер очистили в Волго-Ахтубинской пойме

23 Апр 2020 2020-04-23T19:23:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области Волжская ГЭС вот уже второй день сбрасывает воду на уровне рыбохозяйственной полки – 16 тысяч кубометров в секунду. Максимальные сбросы в этом году составили 25 тысяч кубометров в секунду. В Волга-Ахтубинской пойме вода успела зайти в ерики и озера. А новые гидротехнические сооружения позволили удержать ее. Как говорят, если бы не расчистили и не реабилитировали часть водоемов (около 40 процентов от имеющихся), то результаты паводка были бы гораздо хуже.

Итоги половодья оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он пообещал, что работы по очистке рек продолжатся. К 2024 году все 93 водных объекта будут свободны от ила, донных отложений. У них укрепят берега, высадят вдоль них деревья.

Эта работа важна и для работы будущего комплекса гидротехнических сооружений на Ахтубе. Сейчас ведется проектирование отдельных элементов. Это самый масштабный проект за последнее время.

- Задача номер один — сохранить уникальную Волго-Ахтубинскую пойму, оздоровить ее. - Задача номер два — создать дополнительные условия для развития сельского хозяйства, экономики в целом. Важно не только заполнить Ахтубу и пойму, но и избежать заболачивания. – пояснил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU