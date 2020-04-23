2020-04-23T18:41:54+03:00
Общество

В Волгограде вместо театральных декораций костюмеры шьют многоразовые маски

Они поступают волонтерам
Екатерина МАЛИНИНА
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В регионе уже сшили 430 тысяч многоразовых масок.В регионе уже сшили 430 тысяч многоразовых масок.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Новое время в условиях эпидемии коронавируса диктует свои условия для жизни и работы. В Волгоградской области закрылись все учреждения культуры. Но театры дают спектакли онлайн, выкладывают записи с репетиций, музеи устраивают виртуальные выставки. Музыканты записывают музыкальные открытки тем, кто находится на карантине и в самоизоляции. Не остались без работы и костюмеры. Так как новых спектаклей в ближайшее время не предвидится, они направили свою энергию на помощь добровольцам. Волгоградский театр юного зрителя и Волгоградский музыкальный казачий театр уже передали многоразовые маски в волонтерам, которые оказывают помощь пожилым волгоградцам. В ближайшее время свою лепту внесут швеи «Царицынской оперы». Обещают не остаться в стороне и другие театры.

Маски теперь шьют сразу 26 предприятий региона, создавая необходимый запас. Причем это не только крупные фабрики, но и небольшие ателье. Уже пошито 430 многоразовых защитных масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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