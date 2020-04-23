Волгоградская облдума поддержала кандидатуру нового прокурора региона

23 Апр 2020 2020-04-23T17:36:00+03:00

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Слухи о том, что в прокуратуре Волгоградской области грядет смена руководства, появились еще неделю назад. А сегодня Генеральной прокуророй Российской Федерации на должность прокурора региона был представлен новый человек – Денис Костенко. И сегодня же, 23 апреля, депутаты Волгоградской облдумы одобрили его кандидатуру на заседании регионального парламента.

Что известно о новом прокуроре?

Денису Костенко 47 лет. Имеет высшее юридическое образование. Пришел в прокуратуру в 1994 году, начинал следователем прокуратуры района, а к 2018-му и дослужился до должности Западно-Сибирского транспортного прокурора. Государственный советник юстиции 2 класса, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», медалями Руденко и «290 лет прокуратуре России».

Напомним, закон предполагает, что прокурор субъекта РФ назначается на должность Президентом России по представлению Генеральным прокурором кандидатуры, согласованной регионом.

- Кандидатура Дениса Костенко для назначения на должность прокурора Волгоградской области была предварительно рассмотрена комитетом регпарламента по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, который рекомендовал областной Думе внесенное представление согласовать, - «КП-Волгоград» уточняют в региональном парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU