2020-04-23T17:00:03+03:00
Общество

Под Волгоградом полицейские спасли беременную, у которой схватки начались прямо на дороге

Инспекторы ДПС успели доставить роженицу в больницу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Благодаря оперативности полицейских здоровью женщины и ребенка уже ничего не угрожает.Благодаря оперативности полицейских здоровью женщины и ребенка уже ничего не угрожает.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Обычно беременные заранее ложатся в роддом до момента «Х», но иногда все случается не по плану, а спонтанно. Так произошло и с женщиной в Камышинском районе Волгоградской области. Беременная находилась на улице, когда у нее вдруг начались схватки. Она не смогла даже дойти до какого-нибудь учреждения или магазина, чтобы обратиться за помощью а просто села у обочины дороги. В таком виде ее и увидел случайный прохожий. Мужчина и рассказал о роженице инспекторам ДПС, которые как раз дежурили неподалеку.

- Лейтенант полиции Михаил Медведицков и капитан полиции Александр Морозов несли службу в городе Петров Вал. Они незамедлительно прибыли на место, указанное мужчиной. На обочине они увидели беременную, которая держалась за живот, -рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - На патрульном автомобиле полицейские оперативно доставили беременную в больницу, где передали ее под наблюдение врачей. В настоящий момент здоровью девушки ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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