2020-04-23T16:18:06+03:00
Происшествия

В Волгограде передали в суд дело о 30 миллионах на осетрах

Семь жителей региона сбывали в Москве браконьерскую икру и рыбу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дело будут рассматривать в Краснослободске.Дело будут рассматривать в Краснослободске.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о незаконном обороте черной икры и осетра на 30 миллионов рублей. На скамье подсудимых окажется целая преступная группировка - шесть браконьеров и 63-летний организатор ОПГ. Их обвиняют в приобретении, хранении, перевозке и продаже особо ценных пород рыб, занесенных в Красную книгу РФ. А один из подельников проходит и по второй статье - покушение на крупную взятку. Он пытался решить вопрос о не возбуждении уголовного дела за 700 тысяч рублей.

По версии следствия, браконьеры больше года ловили осетра и сбывали рыбу и черную икру в Москве. Взяли их в конце апреля 2019-го. Оперативную разработку обеспечивали сотрудники регионального УФСБ и УЭБиПК главка МВД.

Только во время обысков у членов ОПГ нашли 176 литров деликатеса и пять туш белуги. Оценили ущерб в сумму более 30 миллионов рублей. Не сложно представить, какие деньги крутились в этом нелегальном бизнесе.

- Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают. Уголовное дело направлено в Краснослободский районный суд, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Дело еще одного члена ОПГ уже находится в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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