На стадионе «Темп» в Волгограде начали заливать беговые дорожки

23 Апр 2020 2020-04-23T14:47:36+03:00

Появятся здесь и площадки для прыжков в длину и высоту

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На стадионе «Темп» в Красноармейском районе Волгограда, несмотря на коронавирус, кипит работа. Сейчас рабочие приступили к армированию основания беговых дорожек, на следующей неделе начнут заливать бетонную смесь.

- Рядом с 4 новыми дорожками шириной 1,2 метра каждая также подготовят основание для двух секторов - для прыжков в длину и высоту и универсальной спортивной площадки, предназначенной для игр в волейбол и баскетбол – сообщают в администрации Волгограда.

Надо сказать, что частично работы по обустройству беговых дорожек были выполнены еще в прошлом году – демонтировали старый асфальт, установили бордюры, засыпали слой гравия. А еще вокруг спортплощадки установили ограждение высотой 5 метров. После заливки дорожек и секторов работники уложат травмобезопасное покрытие общей площадью более 4000 квадратных метров. В строящемся ФОКе уже готовы стены, установлены окна, проложена канализационная сеть.

- Сейчас мы приступили к внутренним отделочном работам, ведутся технологические работы по проводке электро- и теплоснабжения. Во вспомогательной части, где будут расположены раздевалки и душевые, завершаем армирование основания пола. Сдача объекта планируется на лето этого года, - рассказал представитель подрядной организации Андрей Вязьмин.

Напомним, стадион «Темп», построенный в 1957 году ни разу не ремонтировался. С 2017-го здесь ведется комплексная реконструкция. На первом этапе сделали футбольное поле с трибунами на 600 человек, теперь строят крытый ФОК.

ИСТОЧНИК KP.RU