2020-04-23T14:17:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест на антитела к коронавирусу в Волгограде пока не делают

Но уже вскоре можно будет проверить наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы смогут сделать тест на антитела позже.Волгоградцы смогут сделать тест на антитела позже.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Еще месяц назад многих жителей Волгограда и области интересовало, где и почем можно сдать тест на коронавирус. Теперь все больше вопросов, можно ли сделать тест на антитела и узнать, имеется ли иммунитет коронавирусу. Многие считают, что переболели еще прошлой осенью. Как рассказал сегодня журналистам зампред облздрава Николай Алимов, сделать тест на антитела сегодня невозможно и не только в Волгограде. Причина – в отсутствии тест-систем как таковых и иммуноферментных диагностик, которые позволяют их сделать. Но уже в ближайшее время они могут получить регистрационное удостоверение в Минздраве РФ.

- Думаю, в ближайшее время мы сможем это анализировать и смотреть уровень иммунитета, - заявил Алимов.

Уже на этой неделе разработчики тест-систем начали набирать пациентов, у которых бесплатно определят иммунную защиту от COVID-19 (подробности). Исследования проходят в пяти городах, Волгоград в их число не входит.

Напомним, на 23 апреля в Волгоградской области официально подтвердили наличие 165 заболевших коронавирусом, 32 вылечившихся и 3 летальных исхода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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