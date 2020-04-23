Волгоградских бизнесменов, плативших «серые» зарплаты, призвали поддержать своих работников

23 Апр 2020 2020-04-23T13:47:34+03:00

Половина бизнесменов в регионе нанимали сотрудников без трудового договора, и платили деньги в конвертах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Жесткие ограничения из-за коронавируса вскрыли еще одну волгоградскую проблему – каждый второй представитель малого и среднего бизнеса официально не имел сотрудников.

- Из 42600 предприятий, которые работают по упрощенной системе налогооблажения, пятьдесят процентов не имеют привлеченных работников, - приводит официальные данные заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. Добавляя, - Ну все мы понимаем, о чем речь…

Речь о том, что люди работают на этих бизнесменов нелегально и зарплаты получают в конвертах.

- Хотелось бы обратиться к таким работодателям: ваши сотрудники сегодня не имеют права на поддержку со стороны государства, но они имеют право претендовать на сохранение зарплат с вашей стороны. Призываю вас проявить социальную ответственность и принять меры по поддержке людей, которые были у вас трудоустроены не совсем правильным образом. И либо вы сами продолжите платить им зарплаты, либо предоставьте документы, чтобы человек мог обратиться за помощью к государству, - обратилась к волгоградским бизнесменам вице-губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU