Более 15 тысяч волгоградских организаций уже получили поддержку на период пандемии

23 Апр 2020 2020-04-23T13:11:04+03:00

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По официальным данным, в Волгоградской области более 245 тысяч человек заняты в малом и среднем бизнесе. Эти предприниматели оказались сегодня из-за коронавируса в самом бедственном положении. Но те, кто работал легально, поддержку от государства получат.

- Помимо федеральных мер поддержки мы разработали в регионе первый пакет своих мер, и надо сказать, что почти 15 тысяч бизнессубъектов уже получили поддержку в той или иной мере. 22-м организациям выдали микрозаймов на сумму 6,3 миллиона рублей, - приводит данные заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. – Сейчас прорабатываем меры поддержки для предприятий коммунальной сферы, возможно, в части компенсаций за средства для дезинфекций, которые не были учтены в услугах.

На данный момент в списке «пострадавших» от ситуации с коронавирусом уже 10 отраслей, представители которых могут претендовать на льготы и гранты.

По словам чиновницы, сейчас в адрес губернатора поступает много просьб от предприятий с просьбой дать возможность вернуться к работе. Но пока перечень расширять не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU