2020-04-23T12:30:11+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: власти рассматривают введение цифровых пропусков

Но окончательное решение по этому поводу не принято
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Электронные пропуска уже действуют в Москве и Подмосковье. Остальные регионы - на очереди.Электронные пропуска уже действуют в Москве и Подмосковье. Остальные регионы - на очереди.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Минкомсвязи России заявили о том, что в ближайшие дни цифровые пропуска запустят в 21 регионе страны. Регионы Поволжья по плану должны присоединиться уже на следующей неделе. Власти Волгоградской области тоже рассматривают такую возможность.

- В оперативном штабе вопрос внедрения электронных пропусков прорабатывается, работает над этим целая группа специалистов. Ведь любой пропуск должен быть двухсторонним: в одной стороны гражданин должен его легко получить, в другой стороны – его также легко можно будет проконтролировать. Сейчас выбирается оптимальная модель, в какой форме в случае необходимости будут вводиться эти пропуска, но итогового решения по данному вопросу пока нет, - рассказала «КП-Волгоград» заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Напомним, цифровые пропуска для граждан уже введены в Москве и Московской области. Сейчас эту систему внедряют еще в семи областях – Орловской, Тульской, Белгородской, Владимирской, Ярославской, Костромской и Тамбовской. А на следующей неделе присоединятся еще 14 субъектов из Северного Кавказа, Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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