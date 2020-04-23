2020-04-23T12:11:37+03:00
Общество

Соберем воспоминания: в Волгограде к 9 мая запустили акцию «Альбом Победы»

Даже в условиях самоизоляции молодежь решила сделать ветеранам уникальный подарок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Акция продлится с 23 апреля по 9 мая. Альбом Победы вручат ветеранам к празднику.Акция продлится с 23 апреля по 9 мая. Альбом Победы вручат ветеранам к празднику.
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Каждый год к 9 мая проводится в регионе множество мероприятий и акций. Сейчас, когда все находятся в условиях самоизоляции, молодые педагоги региона вместе с волонтерами и школьниками решили объединить весь этот ряд активностей в одно целое и запускают акцию под названием «Альбом Победы».

- Сегодня в Волгоградской области в живых осталось чуть больше тысячи ветеранов. Цель акции сделать альбом Победы для каждого из них. В этот альбом войдут и воспоминания ветеранов, и стихи, которые школьники посвятят им, - рассказывает заместитель руководителя комитета образования Волгоградской области Андрей Сеидов. - Мы хотим, чтобы на примерах ветеранов донести молодежи, что такое быть героем, трудиться на благо отечества.

Акция продлится с 23 апреля по 9 мая и будет разбита на несколько этапов. Сейчас стартовали уроки победы, которые называются «Судьба солдата». Далее – с 27 апреля по 6 мая запускают онлайн-эстафету «Агашинские строфы», где школьникам предлагают прочитать наизусть стихотворение Маргариты Агашиной «Горит на земле Волгоградской». Параллельно будет проходить конкурс сочинений в формате письма ветерану, лучшие включат в альбом победы. Также проведут конкурс открыток и подарков, сделанных своими руками, для ветеранов. Ждут от волгоградцев и стихи собственного сочинения, адресованные нашим ветеранам.

9 мая собранный Альбом Победы вручат ветеранам вместе с другими подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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