В Волгограде на станции Гумрак построили тоннель для поездов

23 Апр 2020 2020-04-23T11:05:31+03:00

Теперь пропускная способность на участке возросла на 48 поездов в сутки

Изменить размер текста: A A

Железнодорожную станцию Гумрак модернизируют уже который год. Здесь заменили пути, электрифицировали участок. Но оставалась главная проблема - пропускная способность станции не справлялась с потоком поездов. Для решения вопроса построили тоннель, пролегающий под станционными путями.

Протяжённость однопутного электрифицированного тоннеля составляет 83,7 метра. Теперь загруженность горловины станции Гумрак снизилась за счёт перенаправления потока грузовых поездов. В результате перспективная пропускная способность участка Гумрак – Максим Горький возросла на 48 поездов в сутки, - поясняют в пресс-службе Приволжской железной дороги.

И напоминают, что за годы реконструкции на станции Гумрак длина станционных путей уже увеличилась до 13,5 километров. На заключительном этапе электрификации станции было установлено 308 опор контактной сети, смонтировано 24 км контактной подвески. Кроме того, на станции был построен пешеходный мост, а также две пассажирские платформы. Для снижения уровня звукового воздействия по периметру станции были установлены шумозащитные экраны.

ИСТОЧНИК KP.RU