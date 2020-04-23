Аферы на коронавирусе: в Волгограде лжеволонтер украла у бабушки сбережения

23 Апр 2020 2020-04-23T10:43:28+03:00

Со слов пенсионерки составили фоторобот аферистки - возможно вы узнаете преступницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Пока весь мир борется с коронавирусом, в Волгограде мошенники решили на этом «заработать». Вчера, 22 апреля, бабушку ограбила лжеволонтерша.

В полицию обратилась 82-летняя пенсионерка и рассказала, как ее жестоко обманули. Утром к ней постучалась незнакомая женщина, она была в маске и представилась волонтером. Гостья заявила, что из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в магазинах рекомендовано рассчитываться мелкими купюрами, и она с удовольствием разменяет пенсионерке деньги.

- Бабушка передала лжеволонтерше 15 тысяч рублей, а та взамен дала ей пачку сувенирных банкнот из «Банка приколов» по 500 и 1 тысяче рублей. И сбежала с деньгами, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Полиция со слов пенсионерки составила фоторобот мошенницы.

Разыскивается: женщина на вид 35-40 лет, плотного телосложения, волосы черные, стрижка короткая. Одета в коричневую куртку, на лице медицинская маска белого цвета.

- Всем, кому что-либо известно о личности разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть УМВД России по г. Волгограду – 93-21-11, отдел полиции Советского района – 46-51-15, или 02 (112), - просят помощи у волгоградцев в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU