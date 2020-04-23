Еще 20 человек заболели коронавирусом в Волгоградской области

23 Апр 2020 2020-04-23T11:44:40+03:00

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Каждый день число заболевших коронавирусом в Волгограде и области увеличивается на десятки человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки диагноз подтвердили еще 20 волгоградцам. Итого общее количество зараженных COVID-19 в Волгоградской области составило 165 человек. Зафиксирована третья смерть от коронавируса. Это мужчина в возрасте 71 года из Городищенского района.

В инфекционных больницах и госпиталях на сегодняшний день почти пятьсот жителей региона, подавляющее большинство из них – взрослые. Болеть стали тяжелее. Понемногу выписывают тех, кто уже поборол коронавирус. Правда, каждый день растет и число карантинщиков. Теперь уже за счет вахтовиков, работающих в других регионах. А также родных и близких тех, кто заразился коронавирусом ранее ().

Напомним, первый подтвержденный диагноз в Волгоградской области зафиксирован почти месяц назад. Помимо Волгограда и Волжского, основные очаги коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе в Палласовском и Николаевском районе, где также есть летальный случай. Не проникла зараза еще в восемь районов области.

В целом в России уже более 62 тысяч заболевших коронавирусом, почти 5 тысяч выздоровели, умерли 555.

ИСТОЧНИК KP.RU