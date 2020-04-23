2020-04-23T10:15:20+03:00
Общество

На улице Домостроителей в Волгограде впервые установят фонари

Вдоль дороги смонтируют 82 светильника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всего в 2020 году установят 1900 новых фонарей в Волгограде.Всего в 2020 году установят 1900 новых фонарей в Волгограде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На улице Домостроителей в Дзержинском районе Волгограда наконец-то появится освещение – впервые с момента, как эта улица вообще появилась. Рабочие уже готовят основания под установку закладных деталей для металлических опор. Всего вдоль дороги появится 82 светодиодных светильника.

Улица Домостроителей вместе с соседними дорогами образует трассу в объезд основных магистралей и служит для отвода большегрузов на проспект Дорожников и 3-ю Продольную. Здесь уже обновили дорожное полотно, а теперь еще и освещение сделают.

Напомним, сегодня уличным освещением занимается концессионер, которому в рамках частно-государственного партнерства передали сети на 50 лет. Компания уже сделала освещение вдоль автодороги на поселок Горьковский, на улицах Буханцева, Автомагистральной, Электростальской, Воркутинской, 64-й Армии от улицы Кирова до улицы Зины Маресевой и других. В этом году в Волгограде появится еще 1900 новых фонарей, для которых проложат 58 километра электролиний. Одновременно ведется модернизация старых линий: за два последних года заменили свыше 2,2 тысяч уличных светильников на светодиодные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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