В столкновении двух фур и легковушки под Волгоградом погибли два человека

23 Апр 2020 2020-04-23T09:38:38+03:00

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Жуткое зрелище на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» увидели сотрудники «скорой» и полиции, которые прибыли на место ДТП. Покореженный «ВАЗ-21112» перевернутый лежит в кювете, грузовик «Вольво» с повреждениями слетел с обочины, а на дороге разбитый грузовик «Мерседес». К сожалению, два человека погибли в этой аварии.

Обе фуры груженые, оба дальнобойщика - жители Дагестана.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, виновником аварии в Камышинском районе Волгоградской области стал 35-летний мужчина, который был за рулем «одиннадцатой». У него на момент ДТП даже водительского удостоверения не было.

В легковушке погибли два мужчины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На 544 километре трассы водитель легковушки пошел на обгон и совершил касательное столкновение с «Вольво ФH 4х2» с полуприцепом, за рулем которого был 53-летний житель Дагестана. От удара грузовик отбросило на встречную полосу, где на беду в обратном направлении летела еще одна груженая фура - «Мерседес Бенц Актрос-184» с полуприцепом, - описывают происшедшее в региональном Главке.

Удар был такой, что даже грузовик разбился вдребезги.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фуры устояли, хоть повреждения получили и серьезные, их водители отделались лишь испугом, а вот в легковушке – два трупа.

- Водитель и 34-летний пассажир «ВАЗ-21112» скончались на месте ДТП, 32-летняя пассажирка автомобиля доставлена в медучреждение, - уточняют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU