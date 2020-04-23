Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 апреля 2020: волгоградцев оштрафовали на 100 тысяч рублей за прогулки

23 Апр 2020 2020-04-22T22:39:48+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 апреля 2020 года, самые важные события

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Оперативный штаб озвучил данные по новым заболевшим коронавирусной инфекцией в Волгоградской области. За сутки прирост заболевших - +11. Это меньше, чем до этого, когда был рекордные +23, но все равно много. Общее число заболевших меньше, чем за месяц – 145 человек. В основном болеют мужчины. На этот раз из 11 человек – только две женщины. Пятеро получили вирус в Москве и приехали с ним в регион, четверо через контакты. Как заразились двое мужчин, пока неизвестно. Их история изучается.

Всего в больницах на данный момент с подозрением на COVID-19 находятся почти 500 человек. Шесть заболевших жили в Волгограде, остальные – из области. Только десять районов области остались нетронутыми опасной инфекцией.

Кстати, среди заболевших все больше пациентов средней тяжести и тяжелых. Частично виной – позднее обращение волгоградцев в больницы. Тянут до последнего. Чтобы предвосхитить опасную ситуацию и перестраховаться, губернатор Андрей Бочаров распорядился организовать военные госпитали на базе еще десяти больниц. Их общее число должно достигнуть 24.

На оперативном совещании губернатор обратил внимание на контроль за теми, кто вернулся из Москвы. Они должны соблюдать карантин, что зачастую не делают.

Правда, игнорируют ограничительные меры не только простые рабочие, но и высокопоставленные чиновники. Представитель президента в Волгоградской области Дмитрий Сафонов после поездки 17 апреля из Москвы продолжал встречаться и участвовать в совещаниях. Один из активистов написал заявление в прокуратуру. Ведь чиновник мог заразить своих коллег. Наказать его могут на сумму от 50 до 150 тысяч рублей как должностное лицо.

Штрафуют и за нарушение режима самоизоляции. Только за 22 апреля патрули составили 50 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП. Провинившимся еще предстоят суды. А те, кто попались раньше, уже оштрафованы. За неделю наказали 123 человека на общую сумму 96 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU