В Волгограде умер актер и режиссер Виктор Колядич

22 Апр 2020 2020-04-22T21:39:16+03:00

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Печальная новость пришла от знакомых и друзей Виктора Колядича, известного в Волгограде актера и режиссера. Волгоградец скончался 19 апреля. Совсем недавно мужчина отметил своей 60-летний юбилей.

Он с 1995 года возглавлял Волгоградский театр кукол. Но несколько лет назад ушел с этой должности и в последнее время трудился режиссером постановщиком в Дуэт-театре. Все, кто знал Виктора Колядича говорят о нем как об отзывчивом, творческом, искреннем человеке и скорбят об этой большой утрате для волгоградской культуры. Он умел вызывать улыбки у детей и дарить радость взрослым. У волгоградца остались двое детей и жена.

Прощание с Виктором Михайловичем состоится 25 апреля в похоронном доме "Память" в Дзержинском районе в 11-30.

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования семье и близким режиссера.

ИСТОЧНИК KP.RU