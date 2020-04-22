В Волгограде умер актер и режиссер Виктор Колядич
Печальная новость пришла от знакомых и друзей Виктора Колядича, известного в Волгограде актера и режиссера. Волгоградец скончался 19 апреля. Совсем недавно мужчина отметил своей 60-летний юбилей.
Он с 1995 года возглавлял Волгоградский театр кукол. Но несколько лет назад ушел с этой должности и в последнее время трудился режиссером постановщиком в Дуэт-театре. Все, кто знал Виктора Колядича говорят о нем как об отзывчивом, творческом, искреннем человеке и скорбят об этой большой утрате для волгоградской культуры. Он умел вызывать улыбки у детей и дарить радость взрослым. У волгоградца остались двое детей и жена.
Прощание с Виктором Михайловичем состоится 25 апреля в похоронном доме "Память" в Дзержинском районе в 11-30.
«Комсомолка» приносит искренние соболезнования семье и близким режиссера.
ИСТОЧНИК KP.RU