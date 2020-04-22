2020-04-22T20:16:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за увеличения тяжёлых больных в Волгоградской области решили построить еще 10 инфекционных госпиталей

Часть из них развернется на базе ЦРБ
Екатерина МАЛИНИНА
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Андрей Бочаров общался с участниками оперативного совещания дистанционно. Фото: администрация Волгоградской областиАндрей Бочаров общался с участниками оперативного совещания дистанционно. Фото: администрация Волгоградской области
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Губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание со своими заместителями и руководителями ведомств. Главное темой для обсуждения стала разрастающаяся эпидемия на территории региона. Проходило оно в соответствии с требованием времени – дистанционно. Каждый докладывал и слушал из своего кабинета. Кстати, подчиненные не могли не заметить: губернатор подстригся. Все честно: разрешил 21 апреля работать цирюльникам, и сразу преобразился.

Но на совещании обсуждали не работу парикмахерских и послабление режима самоизоляции, а ситуацию по заболеваемости и причины роста числа заболевших. Меньше чем за месяц в Волгоградской области 145 заразившихся коронавирусом.

Подобный сценарий прогнозировали. Причем если раньше в основном случаи были легкие и зачастую бессимптомные, то сейчас все больше пациентов в состоянии средней тяжести и тяжелых. Дело в том, что многие обращаются к медикам поздно, когда болезнь уже запущенна. Больше всего инфицированных среди приезжих из Москвы. Мужчины, которые уехали на заработки в столицу, возвращаются домой уже заболевшими. Именно поэтому необходим контроль, особенно за вахтовиками. Перед муниципалитетами стоит задача следить за выполнением карантина.

Правда, оказалось, что не уследили даже за таким высокопоставленным чиновником, как представитель президента в Волгоградской области. Дмитрий Сафонов после возвращения из Москвы 17 апреля не сел на карантин, а продолжал встречаться по работе с разными волгоградцами. Теперь в этом будет разбираться прокуратура.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может иметь волнообразный характер, поэтому принятие дополнительных упреждающих мер — ключевая задача, - пояснил губернатор.

Такими упреждающими мерами должно стать увеличение количества диагностических центров, которые позволят оперативно и точно ставить диагноз COVID-19 и развертывание инфекционных госпиталей на базе больниц. До этого обсуждалось 14 подобных учреждений. На этом оперативном совещании прозвучала цифра 24. То есть дополнительно организуют еще 10 госпиталей. Причем часть из них будет находиться на базе центральных районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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