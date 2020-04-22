2020-04-22T19:37:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти сто тысяч рублей штрафов заплатят волгоградцы за нарушение режима самоизоляции

За неделю суды рассмотрели 129 материалов по статье 20.6.1 КоАП
Екатерина МАЛИНИНА
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Оштрафованных с каждым днем будет все больше - протоколы десятками составляют каждый день.Оштрафованных с каждым днем будет все больше - протоколы десятками составляют каждый день.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Волгоградской области каждый день патрули составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины. Среди провинившихся и жители сел и горожане. Суды на прошлой неделе стали выносить решения. За неделю они рассмотрели 129 материалов по статье 20.6.1 КоАП.

29 волгоградцев получили предупреждение. 11 материалов вернули тем, кто их составлял – были нарушения в заполнении бумаг. 82 волгоградцам назначили штрафы по одной тысяче рублей, а еще семи – по две тысячи рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Общая сумма, которая пошла в казну – 96 тысяч рублей. Кстати, эта статья предусматривает наказание от 1 до 30 тысяч рублей. Так что суды пока не свирепствуют. Но подобных дел в ближайшее время станет еще больше. Ведь составленных протоколов очень много. Только за 22 апреля оформили 50 подобных документов

Напомним, выходить из дома сейчас можно только по нескольким причинам: в магазин, в аптеку, до мусорки, до работы (со специальной справкой от работодателя), к врачу для экстренной помощи и для визита к парикмахеру. С собой необходимо уведомление и паспорт. Все эти случаи прописаны в постановлении губернатора Волгоградской области от 06 апреля 2020 года №244.

ИСТОЧНИК KP.RU

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