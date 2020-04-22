Волгоградский пенсионер заплатил 320 тысяч рублей за снятие венца безбрачия

22 Апр 2020 2020-04-22T18:10:29+03:00

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45-летняя женщина подошла к жителю города Николаевска Волгоградской области на улице. Она проникновенным голосом спросила про его здоровье. Пенсионер пожаловался на старческие недуги и одиночество. Новая знакомая решила его выручить. Она сказала, что ей доступные запретные знания и она сможет снять с мужчины венец безбрачия, в котором все дело. Правда, нужно заплатить, иначе заговор не подействует. Волгоградец согласился. Знахарка проводила различные обряды, а пенсионер отдавал ей деньги. В итоге, за два месяца мужчина лишился 320 тысяч рублей. Правда, себе так никого не нашел. Когда он попытался предъявить претензии, дамочка была уже далеко. Жертва написала заявление в полицию.

Следователи выяснили, что женщина находится в федеральном розыске и до этого также обманула жителей Астраханской области. Ее нашли и задержали. Правда, денег пенсионеру она так вернуть и не смогла – только малую часть. Все остальное она успела потратить на себя.

- Женщине грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ну а волгоградец с «венцом безбрачия», до этого не доверявший слабому полу, совсем перестал ему верить.

ИСТОЧНИК KP.RU