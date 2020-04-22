2020-04-22T17:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В один день патрули составили сразу 50 протоколов за нарушение самоизоляции волгоградцев

Они побывали в четырех городах и 12 районов Волгоградской области
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоград оказался в числе дисциплинированных городов.Волгоград оказался в числе дисциплинированных городов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Каждый день администрация публикует официальные данные по рейдам, которые проходят в разных районах города. Цель проверок – найти тех, кто нарушает режим самоизоляции без уважительной причины. Если во вторник, патрули побывали в шести районах Волгоградской области, то 22 апреля географию значительно расширили: четыре города и 12 районов.

Больше всего протоколов составили в Урюпинском районе. В райцентре нарушителями оказались девять человек, в селах еще семь. Много тех, кто игнорирует постановление губернатора Волгоградской области в Камышинском районе. Там под суд пойдут девять человек. В Чернышковском районе - пять. НА этот раз селяне оказались менее дисциплинированными чем волгоградцы. Во время патрулирования улиц полицейские совместно с чиновниками и росгвардейцами нашли только двух горожан, которые не смогли показать документы на перемещение. В Волжском таких людей оказалось трое.

Общий итог рейдов – 50 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Предусмотрен за это штраф – от тысячи до 30 тысяч рублей. Суды уже выносят решения. В половине случаев гражданам объявляют официальное предупреждение, в половине присуждают штраф в одну тысячу рублей. Более крупными суммами наказывают тех, кто нарушил карантинный режим. Там предусмотрена денежная санкция в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, в Волгоградской области диагноз коронавирусная инфекция поставили уже 145 волгоградцам. За последние сутки +11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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