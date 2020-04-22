2020-04-22T15:50:37+03:00
Общество

МЧС предупреждает волгоградцев о заморозках

Согласно прогнозу погоды, в Волгоградской области с 23 по 25 апреля ожидают ночные заморозки до -4 градусов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заморозки вновь ударят в Волгоградской области.Заморозки вновь ударят в Волгоградской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После непривычно теплой зимы, в Волгоградскую область пришла хоть и ранняя, но все же холодная весна. В середине апреля 2020 года температура воздуха местами опускалась до минус 10 градусов. И вновь главное управление МЧС региона предупреждает: ночью и утром в течение трех дней с 23 по 25 апреля 2020 года в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки до -4ºС. По данным Волгоградского ЦГМС, подморозит и в воздухе, и на поверхности почвы. В областном центре будет чуть теплее. Но дачникам лучше позаботиться о теплолюбивых растениях.

Из-за похолодания в Волгограде и Волжском до конца апреля продлили отопительный сезон. Так долго батареи горячими в этом веке еще не были. А тем, кто пользуется отопительными приборами и топит печи, МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС предупреждает волгоградцев о заморозках
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