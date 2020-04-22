2020-04-22T15:23:49+03:00
Политика

В Волгограде уничтожили снаряды, найденные у нового госпиталя Минобороны

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на стройплощадке
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Два снаряда нашли на стройке госпиталя Минобороны РФ. Фото: ЮВОДва снаряда нашли на стройке госпиталя Минобороны РФ. Фото: ЮВО
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В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы, 77 лет минуло после Сталинградской битвы. А в Волгограде до сих пор находят снаряды времен Великой Отечественной войны. Практически на каждой стройке без этого не обходится. На этот раз снаряды, более семидесяти лет пролежавшие в земле, нашли на территории строящегося военного госпиталя в Дзержинском районе Волгограда. Их обнаружили во время прокладки траншеи для теплотрассы. Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), уже уничтожили опасное наследие войны.

- Специалисты группы разминирования классифицировали боеприпасы как 152 и 122-мм артиллерийские снаряды, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Подорвали найденные снаряды на полигоне Прудбой неподалеку от Волгограда. Тем временем, новый военный госпиталь, где смогут принимать инфицированных коронавирусом, должен быть готов уже через неделю. Коробка уже стоит, внутри идет отделка, монтаж инженерных систем, завозят медоборудование, набрали врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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