В Волгограде поймали пенсионера с крупной партией тяжелого наркотика

22 Апр 2020 2020-04-22T15:13:03+03:00

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Обычно в сводках волгоградкого наркоконтроля фигурируют молодые люди, которые мало понимают в жизни и часто тянутся за легкими деньгами. Но на этот раз на скамью подсудимых отправится 64-летний мужчина. Да, он тоже торговал наркотиками. И не просто марихуану во дворе выращивал, а продавал тяжелую «синтетику» - метадон.

Поймали пенсионера в ноябре 2019-го. Ловили, как говорят, на живца. Правоохранители подослали в качестве покупателя своего человека и как только сделка произошла, волгоградца задержали. Мужчина передал покупателю за 2 тысячи рублей сверток с метадоном. После при обыски жилья у мужчины обнаружили еще 7 свертков с метадоном общей массой около 2 граммов.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду.

В ходе расследования обвиняемый от дачи показаний отказался, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда для рассмотрения по существу в Кировский районный суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Грозит пожилому мужчине до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU