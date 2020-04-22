2020-04-22T14:56:53+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец угнал машину и чуть не угробил друга в ДТП

Полицейские Волгоградской области задержали подозреваемого
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Разбитую машину заметил на трассе водитель фуры.Разбитую машину заметил на трассе водитель фуры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Перевернувшуюся в кювет иномарку накануне ночью разглядел в темноте на трассе Михайловка – Серафимович – Суровикино в Волгоградской области водитель большегруза. На месте ДТП полицейские Клетского района обнаружили перевернутый Renault Fluence, а внутри – раненого 50-летнего мужчину. Пострадавший лежал на месте пассажира, водителя в машине не было.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, вскоре задержали и скрывшегося с места ДТП водителя. 41-летний хуторянин оказался вовсе не владельцем иномарки, а ее угонщиком.

Угонщик во всем сознался. Мол, был в гостях у приятеля, выпивал, а в три часа ночи решил подбросить еще одного собутыльника домой в соседнее село. Машину взял у хозяина гостеприимного дома и без его ведома. Но по дороге подвыпивший водитель не справился с управлением. «Рено» полетела кувырком, несколько раз перевернулась и оказалась в кювете. А он, бросив приятеля и угнанную машину, дошел до заправки, откуда его забрали знакомые.

В итоге пассажира с травмами отвезли в больницу. Хозяин машины об ее угоне узнал только от полицейских. Иномарка разбита в хлам. Сумму ущерба еще предстоит установить. А на угонщика завели уголовное дело за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», могут добавиться и вторую статью - 264 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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