В Волгоградской области ждут нового прокурора

22 Апр 2020 2020-04-22T13:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области в ближайшее время ждут нового прокурора – регулярная ротация кадров. Нынешнему руководителю ведомства 55-летнему Максиму Ершову прочат перевод в Забайкальский край. А в Волгограде его может заменить более молодой коллега - ныне Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко. Пока же депутаты Волгоградской областной Думы экстренно готовятся принимать нового прокурорского начальника. Для этого им понадобится внести поправки в закон о согласовании предложенного генпрокурором РФ о кандидата.

- Изменения касаются порядка прохождения в областной Думе необходимых для этого документов, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном парламенте.

Сейчас представленного генпрокурором кандидата руководителя регионального ведомства назначает президент РФ. Также генпрокурор согласовывает нового назначенца с регионом. А вот, как именно проходит это согласование, решают в самом субъекте РФ. В проекте предусмотрели, что губернатор направляет данные персоны депутатам. Документ уже одобрили в профильном комитете. Но, возможно, действовать утвержденная парламентариями новая редакция будет недолго.

- В поправках Конституции РФ, которые будут рассмотрены на общероссийском голосовании, предусмотрен новый механизм назначения - президентом после консультаций с Советом Федерации, - отмечают в облдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU