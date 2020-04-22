2020-04-22T13:16:37+03:00
Общество

В Волгоградской области ждут нового прокурора

Волгоградская областная Дума утвердит новый порядок согласования представления генпрокурора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской областной прокуратуре ждут смены руководителя. Фото: прокуратура ВОВ Волгоградской областной прокуратуре ждут смены руководителя. Фото: прокуратура ВО
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В Волгоградской области в ближайшее время ждут нового прокурора – регулярная ротация кадров. Нынешнему руководителю ведомства 55-летнему Максиму Ершову прочат перевод в Забайкальский край. А в Волгограде его может заменить более молодой коллега - ныне Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко. Пока же депутаты Волгоградской областной Думы экстренно готовятся принимать нового прокурорского начальника. Для этого им понадобится внести поправки в закон о согласовании предложенного генпрокурором РФ о кандидата.

- Изменения касаются порядка прохождения в областной Думе необходимых для этого документов, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном парламенте.

Сейчас представленного генпрокурором кандидата руководителя регионального ведомства назначает президент РФ. Также генпрокурор согласовывает нового назначенца с регионом. А вот, как именно проходит это согласование, решают в самом субъекте РФ. В проекте предусмотрели, что губернатор направляет данные персоны депутатам. Документ уже одобрили в профильном комитете. Но, возможно, действовать утвержденная парламентариями новая редакция будет недолго.

- В поправках Конституции РФ, которые будут рассмотрены на общероссийском голосовании, предусмотрен новый механизм назначения - президентом после консультаций с Советом Федерации, - отмечают в облдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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