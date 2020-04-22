2020-04-22T12:38:52+03:00
Происшествия

В Волгограде судят банду, заработавшую на черной икре и осетрах более 30 миллионов рублей

Семь членов преступной группировки отправятся на скамью подсудимых
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Полтора года полиция вместе с сотрудниками регионального СУ СК и коллегами из областного управления ФСБ раскручивали сети криминальной группировки, которая устроила подпольный бизнес на торговле черной икрой и рыбой осетровых пород. В итоге на скамью подсудимых отправятся семь человек – жители Волгоградской и Астраханской областей. Расследование завершено, и дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

А началось расследование с октября 2018-го, когда на посту ДПС в Городищенском районе полицейские при осмотре рейсового автобуса обнаружили тайник, в котором была крупная партия икры белуги. Завели уголовное дело, и тут один из членов преступной группировки, которая занималась незаконной торговлей деликатесами, решил «откупиться» от стражей порядка за 700 тысяч рублей. Вот только подельник, который должен был передавать деньги правоохранителям, сбежал (его, к слову, уже поймали и осудили на 3 года).

Когда стали распутывать это дело, оказалось, что действует целая банда, которая переправляет икру и редкую рыбу из Астрахани и Волгограда в Москву.

Главарь банды – волгоградец. Он заведовал финансами, подыскивал транспорт и помещения для хранения деликатеса и покупателей. Всю остальную работу выполняли его «помощники»: добывали или оптом скупали на черном рынке Астрахани икру и осетров, перевозили их в Волгоград на автомобилях, оборудованных тайниками, фасовали и отправляли в Москву, где впоследствии сбывали покупателям.

- В преступном бизнесе было задействовано семь человек. При обыске у них изъяли более 14,5 миллионов рублей наличности и около 180 килограммов икры рыб семейства осетровых, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. - В распоряжении следствия также оказались черновики бандитов, где содержались сведения о криминальном бизнесе, ущерб от которого оценивается в 30 миллионов рублей.

К этому моменту расследование завершено, дело направили в прокуратуру, затем оно пойдет в суд.

- В качестве обеспечительных мер на имущество членов организованной группы следователями наложили арест. Всего арестовано 32 земельных участка обвиняемых, их транспортные средства, дома и квартиры – все это в общей сложности оценено в 30 миллионов рублей, -уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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