В Волгограде и области продезинфицировали ж/д вокзалы

22 Апр 2020 2020-04-22T12:01:56+03:00

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Чтобы не допустить еще большего распространения коронавируса в городах и селах чистят и моют все: подъезды, транспорт, заводы (военные уже продизенфицировали цеха и здания Тракторного завода). Присоединились к этому процессу и железнодорожники. За последние несколько дней они провели комплексную дезинфекцию на 15-ти вокзалах Приволжской железной дороги. Пять из них – в Волгоградской области.

В частности, работники Привжд вместе с представителями Роспотребнадзора обработали в нашем регионе следующие вокзалы: в Волгограде, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове.

- В процессе санитарной обработки использовались дезинфицирующие средства, предназначенные для обеззараживания различных поверхностей. В их состав входят вещества, нейтрализующие активность вирусов, бактерий и патогенных грибов, - уточняют в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Дезинфекцию проводили, как внутри вокзальных комплексов, так и на прилегающих к ним территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU