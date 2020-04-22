Ремонт дорог стартовал в Ворошиловском районе Волгограда

22 Апр 2020 2020-04-22T11:50:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде продолжается ремонт дорог 2020 года. В плане стояло более тридцати улиц изначально, еще десять добавилось за счет экономии. На этой неделе подрядчики приступили к ремонту в Ворошиловском районе. Подготовительные работы стартовали на улицах Ковровской и Елисеева. Сначала рабочие снимут старые разрушившиеся бордюры, отфрезеруют разбитый асфальт, установят новые бордюры, заменят почти 90 ливнеприемников и канализационных люков. А уже после положат новенький асфальт – в два слоя, как сейчас принято, на площади 18 тысяч квадратных метров. Все это за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Всего в Ворошиловском районе в текущем году обновят свыше 40 тысяч квадратных метров дорог, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Как отмечают городские власти, помимо самой проезжей части в планы входит и обновление тротуаров, остановок общественного транспорта и примыканий. Аукционы по отбору подрядчиков отыграли еще зимой. В семи районах работы уже идут. Так что завершить ремонт дорог 2020 года успеют до дождей и морозов. К тому же две улицы в Кировском уже готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU