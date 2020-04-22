2020-04-22T11:23:39+03:00
Общество

УК и ТСЖ Волгограда получили 12 тонн дезсредств

Мэрия передала коммунальщикам очередную партию средств для дезинфекции подъездов домов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Лифтам - особое внимание.Лифтам - особое внимание.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэрия Волгограда выдала городским коммунальщикам еще 12 тонн концентрата дезинфицирующих средств для обработки подъездов жилого фонда, которые безвозмездно предоставил «Каустик». Согласно предписанию Роспотребнадзора, в период пандемии управляющие компании и ТСЖ должны обеззараживать белизной и другими хлорсодержащими препаратами входные двери и помещения общего пользования в домах.

- Дезинфицирующих средства, применяемые для обеззараживания многоквартирных домов, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для человека, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Дезинфекцию подъездов для профилактики коронавируса УК и ТСЖ должны делать регулярно. Протирать или орошать перила, поручни, дверные и оконные ручки - вообще ежедневно. На особом контроле должны быть кабины лифта и кнопки вызова на всех этажах дома. На все это, по данным мэрии, только в Волгограде каждый день уходит около 500 литров дезсредств, которые для обработки разбавляют в десять раз. Так что партии в двенадцать тонн коммунальщикам хватит как минимум на неделю. К тому же остальное они докупают за счет платежей волгоградцев на содержание дома.

Дезинфекцию в эти дни в Волгограде проводят не только в подъездах. Обрабатывают весь общественный транспорт, дороги и остановочные павильоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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