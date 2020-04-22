В Волгограде на стадионе «Зенит» прошьют газон полимерными нитями

22 Апр 2020 2020-04-22T10:54:41+03:00

Работает эта техника по принципу швейной машины – прокалывает почву каждые два сантиметра и вживляет пластиковые импланты толщиной 2 мм на глубину порядка 15 сантиметров. Фото администрации Волгограда.

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Пока спортсмены на самоизоляции и никакие спортивные мероприятия из-за коронавируса в Волгограде не проводятся, на стадионе «Зенит» решили заняться футбольным полем. Натуральный газон будут укреплять – прошьют полимерными нитями.

За эту трудоемкую работу взялись специалисты компании «Спорт-Мэйджор». Им подлежит укрепить порядка 8000 квадратных метров натурального покрытия.

- Прежде, чем приступить к прошивке, сначала при помощи специальной техники проводится аэрация газона. Комбайны-аэраторы прокалывают дерн, увеличивая доступ воздуха к корням травы. Затем уже другая машина на гусеничном ходу приступает к укреплению газона полимерными нитями. Работа по принципу швейной машины – прокалывает почву каждые два сантиметра и вживляет пластиковые импланты толщиной 2 мм на глубину порядка 15 сантиметров, - рассказывают подробности «прошивки» в администрации Волгограда. – Потом корни натуральной травы будут переплетаться с полиэтиленовыми нитями, играющими роль якоря. Это предохранит газон от повреждений и позволит ему быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок.

Работы будут идти две недели. На данный момент специалисты уже укрепили около 200 квадратных метров газона.

Кстати, в этом году полностью заменят и искусственный газон на одной из тренировочных площадок стадиона «Зенит»

- Новый искусственный газон будет состоять из самовыпрямляющегося полиэтиленового волокна, устойчивого к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению, - отмечают в мэрии.

И добавляют, что обновление стадиона проходит в рамках реализации мероприятий по федеральной программе Концепции наследия к ЧМ по футболу 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU