Библионочь-2020 в Волгограде пройдет онлайн

22 Апр 2020 2020-04-22T10:40:29+03:00

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По традиции каждую весну библиотеки Волгограда и всей страны готовят особую программу и приглашают своих читателей на «Библионочь». В 2020 году из-за пандемии коронавируса всероссийская акция пройдет в режиме онлайн-марафона #75словПобеды. Посвящен он будет юбилейному Дню Победы. И будет идти не одну ночь, а целых две недели – с 25 апреля по 9 мая 2020 года. На флешмобы, лекции, концерты, викторины, виртуальные выставки и интересные встречи библиотеки пригласят волгоградцев в соцсетях. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры, онлайн с волгоградцами пообщаются писатели, певица Ирина Аксенова, актрисы музыкального театра Наталья Мещерякова и Ирина Вайзбулат, философ Юрий Ветютнев и многие другие люди нашего региона.

В библиотеке имени Горького устроят флешмоб «И музы не молчали» - волгоградцы смогут посмотреть видеоролики со стихами и прозой военных лет. Также Горьковка предложит пройти викторины «И помнит мир спасенный...» и «Героический Сталинград», расскажет о своих уникальных книгах, работе библиотекарей во время войны, представит выставки ко Дню Победы. Также волгоградцев ждут виртуальный концерт учеников музыкальной школы №19 и колледжа ВГИИКа.

В областной библиотеке для молодежи 25 апреля 2020 будут читать письма с фронта и отрывки из книг, рассказывать семейные истории – ищите в соцсетях с хэштегом #75словПобеды. Предлагают читателям и самим записать на видео стихи и прозу о войне, написанные на волгоградской земле.

В областной детской библиотеке пройдут «Библиосумерки». Волгоградцам расскажут о реликвиях и подвигах, а также предлагают сделать это самим. Волгоградская областная библиотека для слепых представит видеоролики с произведениями в исполнении своих читателей.

А музей-заповедник «Старая Сарепта» в Библионочь - 2020 предложит авторские стихи и песни членов творческого клуба. Пройдет акция и в других библиотеках Волгограда, Волжского и области. Интерактивные программы ищите начиная с 25 апреля 2020 на сайтах волгоградских библиотек и в группах в соцсетях с хэштегом #75словПобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU